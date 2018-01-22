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Началась регистрация на 4-й CEO Lunch Tbilisi


22.01.2018   18:09
«Началась регистрация руководителей компаний на 4-й CEO Lunch Tbilisi, который состоится 23 февраля в Грузии», - заявил первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

Тельман Алиев отметил, что был проведен опрос среди руководителей компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club, по результатам которого абсолютное большинство респондентов предложили пригласить новоназначенного мэра Тбилиси Каху Каладзе в качестве почетного гостя. «Caspian European Club в свою очередь направило официально письмо на имя К. Каладзе с просьбой принять участие на 4-ом CEO Lunch Tbilisi», - продолжил он.

Тельман Алиев особо подчеркнул личную поддержку и участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуна Гасанова, который на каждом мероприятии в индивидуальном порядке беседует с руководителями и топ-менеджерами компаний-участниц CEO Lunch Tbilisi, интересуется их проблемами и выслушивает их предложения по налаживанию двусторонних экономических и деловых отношений между Азербайджаном и Грузией.

Он также напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia.

Регистрация на CEO Lunch Tbilisi будет открыта до 22 февраля, по ссылке






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