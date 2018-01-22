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В Украине из продажи изъяли партию имитированного грузинского вина


22.01.2018   20:51
В Украине из продажи изъяли партию имитированного грузинского вина
В Украине из продажи изъяли партию имитированного грузинского вина, а нарушившая закон компания оштрафована Антимонопольной службой Украины.

Как сообщили в Национальном агентстве вина, в 2016 году в агентство поступила информация, что украинские компании осуществляли незаконную имитацию грузинского вина и незаконно использовали грузинские защищенные наименования местопроисхождения. В частности, на украинском рынке в реализации были вина не грузинского производства, на этикетках которых были символы, связанные с Грузией и грузинским вином, это обусловило введение потребителей в заблуждение в плане страны-производителя вина. По информации Национального агентства вина, со стороны оперируемых в Украине компаний для грузинских винодельческих компаний создавались условия недобросовестной конкуренции, что напрямую влияет на экспортный потенциал грузинского вина.

В связи с данным фактом Национальное агентство вина, в рамках мандата, данного правительством Грузии, обратилось к Антимонопольному комитету Украины, который начал следствие против украинской компании LLC KAMYANKA GLOBAL WINE.

«…В результате Антимонопольный комитет Украины признал действия украинской компании нарушением закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и наложил на компанию штраф в размере 7 010 000 украинских гривен. Наряду с этим, «Камянке глобал уайн» было запрещено проводить подобные мероприятия, связанные с имитацией грузинского вина. Таким образом, в Украине создан первый прецедент в связи с вынесением Антимонопольным комитетом решения в пользу публичного учреждения Грузии. Этот фактор особенно важен на рынке, где грузинское вино пользуется высокой репутацией», — сообщают в агентстве.






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