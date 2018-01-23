Внешняя торговля Грузии в 2017 году

23.01.2018 09:42 По предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 22 января, внешнеторговый оборот Грузии в 2012 году увеличился на 13,8% и составил 10,7 млрд долларов США.



В 2017 году объем экспорта увеличился на 29,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,72 млрд долларов США; Объем импорта увеличился на 9,4% и составил 7,97 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 5,25 млрд долларов.



Торговый оборот Грузии с государствами-членами ЕС в 2017 году вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,84 млрд долларов.



По данным Службы статистики Грузии, экспорт в ЕС составил 646,5 млн долларов США, что на 13% больше по сравнению с показателем предыдущего года, тогда как импорт из ЕС снизился на 0,8% до 2,19 млрд долларов США.





В 2017 году объем торговли со странами СНГ увеличился на 301,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,54 млрд долларов США. Экспорт в страны СНГ увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,18 млрд долларов США, а импорт из стран СНГ увеличился на 19,2% и составил 2,36 млрд долларов США.



Доля стран ЕС во внешней торговле Грузии составила 26,6%; 23,7% - в экспорте и 27,5% - в импорте (в 2016 году эти показатели составили 29,6%, 27,1% и 30,4%, соответственно).



Доля стран СНГ составила 33,1%; 43,3% - в экспорте и 29,6% - в импорте (в 2016 году 28,9%, 34,9% и 27,2%, соответственно).



По предварительным данным 2017 года, Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии с оборотом в 1,58 млрд долларов США; За ней следуют Россия, Китай и Азербайджан с 1,18 млрд, 939 млн и 881 млн долларов США, соответственно.



Торговый оборот Грузии с Украиной составил 569 миллионов долларов; Далее следует Армения - 489 млн долларов США; Германия - 478 млн долларов США; США - 389 млн долларов США; Болгария - 334 млн долларов США; Италия - 286 млн долларов США.



С точки зрения экспорта, Россия возглавляет список крупнейших торговых партнеров с 394 млн долларов США; Далее следуют Азербайджан, Турция и Китай с 272 млн, 216 млн и 207 млн долларов США, соответственно. С точки зрения импорта, лидируют Турция, Россия, Китай и Азербайджан с 1,37 млрд, 788 млн, 732 млн и 609 млн долларов США, соответственно.



Крупнейшую экспортную группу в 2017 году составили медные руды и концентраты с 419 млн долларов США (15,4% от общего объема экспорта); Затем следуют ферросплавы - 306 миллионов долларов США (11,3% от общего объема экспорта); Реэкспорт автомобилей - 234 млн долларов США (8,6% от общего объема экспорта); Вино - 170 миллионов долларов США (6,3% от общего объема экспорта); Лечебные средства - 140 млн долларов США (5,2% от общего объема экспорта); Неденатурированный этиловый спирт и спиртные напитки - 126 миллионов долларов США (4,6% от общего объема экспорта); Минеральные воды - 95 млн долларов США (3,5% от общего объема экспорта); Лесные орехи - 83 млн долларов США (3% от общего объема экспорта); Азотосодержащие удобрения - 76 млн долларов США (2,8% от общего объема экспорта); Золото обработанное или полуобработанное - 70 млн долларов США (2,6% от общего объема экспорта); Остальные товары - 1 млрд долларов США (36,7% от общего объема экспорта).



В 2017 году нефть и нефтепродукты возглавили список импорта Грузим с 696 млн долларов США; Далее идут легковые автомобили - 474 млн долларов США; Нефтяные газы и газообразные углеводороды - 350 млн долларов США; Медикаменты - 346 млн долларов США; Медные руды и концентраты - 338 млн долларов США; Телефонные аппараты для сотовых или других беспроводных сетей - 204 млн долларов США; Сигареты - 102 млн долларов; Пшеница - 98 млн долларов; ЭВМ - 96 млн долларов США; Грузовые автомобили - 72 млн долларов; Остальные товары - 5,19 млрд долларов США.





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