В Давосе открывается 48-я сессия Всемирного экономического форума

23.01.2018 14:10 В швейцарском Давосе открывается 48-я сессия Всемирного экономического форума. На горнолыжный курорт приедет президент США Дональд Трамп, который в прошлом году на форуме не присутствовал. Как сообщает «Интерфакс», в этот раз ожидается рекордное количество руководителей государств, международных организаций, компаний и банков.



На форум, озаглавленный «Создание общего будущего в разобщенном мире», приедут президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, руководитель секретариата Ведущей малой группы по финансам и экономике КНР Лю Хэ.



Выступление Дональда Трампа ожидается в последний день работы форума 26 января на сессии, посвященной перспективам роста глобальной экономики. Ожидается, что в Давосе прозвучат призывы избегать эйфории на фоне прогнозов о темпе роста мировой ВВП в 2018 году до 3,9%.



Россию в Давосе представит делегация, возглавляемая вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. В нее войдут министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров. Бизнес РФ представят президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, Олег Дерипаска («Базэл», «Русал», En+ Group), президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс и другие.



Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 16 января отменила свое участие в форуме без указания причин.















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