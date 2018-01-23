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Туризм принес Грузии в 2017 году 2,7 млрд долларов дохода


23.01.2018   14:17
Сфера туризма принесла Грузии доход в 2,7 млрд долларов США в 2017 году. Об этом сообщили эксперты, подводя итоги прошлого года. В общей сложности страну посетило более 7 млн туристов, что на 18,8% больше, чем в 2016 году. Большинство иностранцев, приехавших страну в прошлом году, составили представители России, Азербайджана, Ирана, Армении и Турции. Существенно вырос в сравнении с 2016 годом объем туристического потока из Китая. Во многом этому способствовало укрепление дружеских отношений между странами. Благодаря этому число китайских туристов в 2017 году выросло почти на 65%.

Грузинское гостеприимство

Туризм остается для Грузии одним из основных источников бюджетных поступлений. И этой сфере планируется уделять в дальнейшем максимум внимания. Так, для того чтобы сделать страну центром туризма четырех сезонов, в 2018 году будет проведено ряд мероприятий, в том числе направленных на развитие экотуризма.

Стоит отметить, что одним из факторов роста туристического потока в Грузии является казино. Многих иностранцев привлекает возможность посетить игорные заведения, ведь на территории страны их достаточно много. Прежде всего, речь идет о туристах из тех государств, где игорный бизнес находится под запретом.

Виртуальный азарт

Немало любителей азарта обращают свое внимание на онлайн-гемблинг. Эта сфера стремительно развивается и с каждым годом привлекает все больше игроков. Лучшие онлайн казино предлагают своим посетителям широкий выбор игровых автоматов, различные бонусы и поощрения, организовывают турниры и т.д. При этом большинство таких онлайн-клубов позволяют геймерам играть абсолютно бесплатно. Для этого существуют так называемые демо-версии слотов.

Что касается функционала таких аппаратов, то он ничем не отличается от обычных игровых автоматов. Графика, музыкальное сопровождение, бонусы и призовые игры - все в них аналогично. Единственным отличием будет невозможность вывести средства, так как игра идет только на виртуальные кредиты. Нередко демо-слоты выбирают игроки, которые не хотят рисковать семейным бюджетом, а стремятся просто интересно провести время.

Также подойдут бесплатные игровые автоматы тем, кто хочет испытать возможности нового слота, оценить его плюсы и минусы, попробовать применить собственную стратегию выигрыша. Выбор демо-слотов онлайн также очень широкий, поэтому геймеры смогут без труда найти вариант, который привлечет их интересным сюжетом и красочным оформлением.







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