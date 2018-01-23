Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии создается Пенсионное агентство


23.01.2018   16:13
Для администрирования и управления системой накопительной пенсии будет создана новая структура – Пенсионное агенство. Это предусмотрено пакетом законодательных инциатив в закон «О накопительной пенсии», который правительство вчера внесло парламент. Согласно документу, накопительная пенсионная система даст возможность гражданам создать накопления, которые будут прямо пропорциональны их заработной плате и они будут получать более высокую пенсию.

Новое Пенсионное агенство будет представлять собой юридическое лицо публичного права, которым будет управлять наблюдательский совет.

Согласно проекту, в наблюдательский совет Пенсионного агенство войдут три члена правительства и председатель инвестиционного совета. Директор агенства будет назначаться наблюдательским советом на конкурсной основе.

В целях благонадежного управления пенсионными активами в агентстве будет создан инвестиционный совет, который будет самостоятельно определять инвестиционную политику. Данный совет будет состоять из пяти членов, кандидатов в члены инвестиционного совета Пенсионного агентства избирает парламент.

Согласно проекту правительства, в обязанности инвестиционного совета войдет, в том числе, мониторинг деятельности компаний, управляющих активами Пенсионного агентства.

Что касается непосредственно инвестирования пенсионных активов – согласно законопроекту, в этот процесс будет подключен специальный депозитарий, обеспечивающий хранение активов. Законопроект определяет перечень основных активов, в которые разрешается инвестирование. В частности, пенсионные активы Пенсионного агентства разрешается инвестировать в активы следующего класса: денежные средства; государственные ценные бумаги; ценные бумаги, выпущенные местными властями; ценные бумаги компаний (размещенные на фондовой бирже путем публичного предложения); инвестиционные фонды; основанные и регулируемые в Грузии открытые фондовые инструменты и другие финансовые инструменты, установленные Национальным банком.

Согласно проекту, при наступлении пенсионного возраста участник накопительной пенсионной системы может получить всю накопленную им сумму в одноразовом порядке либо выбрать растянутую во времени форму выплаты. Кроме того, он имеет право перевести свои сбережения на дополнительную частную пенсионную схему, основанную выбранной им страховой компанией.

Надзор деятельности, связанной с инвестированием пенсионных активов, будет осуществлять Национальный банк Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR в 2017 году экспортировала в Грузию около 1,4 млрд кубометров газа
JSW Group планирует осуществить два крупных проекта в Грузии
Крупные компании заинтересованы в развитии деятельности в Грузии - министр финансов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакян: Наша армия в состоянии эффективно решить поставленные перед ней задачи
МЧС признало опасным проживание в районе оползня на севере Армении
Прокуратура потребовала четыре года тюрьмы для одного из лидеров Народного фронта Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна