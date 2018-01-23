В Грузии создается Пенсионное агентство

23.01.2018 16:13 Для администрирования и управления системой накопительной пенсии будет создана новая структура – Пенсионное агенство. Это предусмотрено пакетом законодательных инциатив в закон «О накопительной пенсии», который правительство вчера внесло парламент. Согласно документу, накопительная пенсионная система даст возможность гражданам создать накопления, которые будут прямо пропорциональны их заработной плате и они будут получать более высокую пенсию.



Новое Пенсионное агенство будет представлять собой юридическое лицо публичного права, которым будет управлять наблюдательский совет.



Согласно проекту, в наблюдательский совет Пенсионного агенство войдут три члена правительства и председатель инвестиционного совета. Директор агенства будет назначаться наблюдательским советом на конкурсной основе.



В целях благонадежного управления пенсионными активами в агентстве будет создан инвестиционный совет, который будет самостоятельно определять инвестиционную политику. Данный совет будет состоять из пяти членов, кандидатов в члены инвестиционного совета Пенсионного агентства избирает парламент.



Согласно проекту правительства, в обязанности инвестиционного совета войдет, в том числе, мониторинг деятельности компаний, управляющих активами Пенсионного агентства.



Что касается непосредственно инвестирования пенсионных активов – согласно законопроекту, в этот процесс будет подключен специальный депозитарий, обеспечивающий хранение активов. Законопроект определяет перечень основных активов, в которые разрешается инвестирование. В частности, пенсионные активы Пенсионного агентства разрешается инвестировать в активы следующего класса: денежные средства; государственные ценные бумаги; ценные бумаги, выпущенные местными властями; ценные бумаги компаний (размещенные на фондовой бирже путем публичного предложения); инвестиционные фонды; основанные и регулируемые в Грузии открытые фондовые инструменты и другие финансовые инструменты, установленные Национальным банком.



Согласно проекту, при наступлении пенсионного возраста участник накопительной пенсионной системы может получить всю накопленную им сумму в одноразовом порядке либо выбрать растянутую во времени форму выплаты. Кроме того, он имеет право перевести свои сбережения на дополнительную частную пенсионную схему, основанную выбранной им страховой компанией.



Надзор деятельности, связанной с инвестированием пенсионных активов, будет осуществлять Национальный банк Грузии.















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