Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российские пенсионеры станут «акционерами» саудовской нефти


23.01.2018   18:19
Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов, примерно такой же исходит и от наших китайских партнеров», — сказал Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Названия пенсионных фондов он не сообщил.

Глава РФПИ также отметил, что Россия уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать очень серьезных вложений, по словам Дмитриева, не стоит. Однако потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.

Дмитриев также напомнил, что Москва и Эр-Рияд уже наладили тесный контакт в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его словам, в отсутствие данного соглашения король Саудовской Аравии не решился бы на визит в Москву, а итоги его поездки не были бы столь успешными.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR в 2017 году экспортировала в Грузию около 1,4 млрд кубометров газа
JSW Group планирует осуществить два крупных проекта в Грузии
Крупные компании заинтересованы в развитии деятельности в Грузии - министр финансов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакян: Наша армия в состоянии эффективно решить поставленные перед ней задачи
МЧС признало опасным проживание в районе оползня на севере Армении
Прокуратура потребовала четыре года тюрьмы для одного из лидеров Народного фронта Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна