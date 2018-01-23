Российские пенсионеры станут «акционерами» саудовской нефти

23.01.2018 18:19 Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира — Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.



«Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов, примерно такой же исходит и от наших китайских партнеров», — сказал Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Названия пенсионных фондов он не сообщил.



Глава РФПИ также отметил, что Россия уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать очень серьезных вложений, по словам Дмитриева, не стоит. Однако потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.



Дмитриев также напомнил, что Москва и Эр-Рияд уже наладили тесный контакт в ходе соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По его словам, в отсутствие данного соглашения король Саудовской Аравии не решился бы на визит в Москву, а итоги его поездки не были бы столь успешными.















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