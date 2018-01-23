МВФ предупреждает о рисках криптовалют

23.01.2018 18:32 Международный валютный фонд (МВФ) предупредил надзорные органы о рисках, связанных с криптовалютами. Как сообщает Rambler News Service, об этом заявил экономический советник и директор департамента исследований МВФ Морис Обстфельд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



"В технологии блокчейн мы видим потенциальные преимущества в части эффективности платежной системы и инклюзивности. Мы также видим, что криптовалюты могут нести риски, и для регуляторов важно наблюдать за тем, чтобы эти риски не реализовались", - сказал он.



По словам Обстфельда, МВФ не комментирует конкретные криптовалюты, и в частности биткоин.















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