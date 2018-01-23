|
МВФ предупреждает о рисках криптовалют
23.01.2018 18:32
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил надзорные органы о рисках, связанных с криптовалютами. Как сообщает Rambler News Service, об этом заявил экономический советник и директор департамента исследований МВФ Морис Обстфельд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"В технологии блокчейн мы видим потенциальные преимущества в части эффективности платежной системы и инклюзивности. Мы также видим, что криптовалюты могут нести риски, и для регуляторов важно наблюдать за тем, чтобы эти риски не реализовались", - сказал он.
По словам Обстфельда, МВФ не комментирует конкретные криптовалюты, и в частности биткоин.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна