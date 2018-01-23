МВФ: В 2017 году ВВП Грузии превысил 4 123 доллара на душу населения

23.01.2018 20:18 После окончательного подсчета данных за 2017 год, ВВП Грузии составит 4 123 доллара на душу населения, и опередит на этом направлении Азербайджан и Армению, считают в МВФ.



Соответственно, ВВП Армении составит 3 690 долларов, Азербайджана - 4 098. Кроме того, ВВП Грузии вырастет в сравнении с Украиной (2 459 долларов), и Молдовой (2 240).



По прогнозам МВФ в 2018 году ВВП Грузии вырастет до 4 529 долларов, что будет историческим максимумом для страны.



На сегодняшний день приоритетной задачей для страны является достижение среднеевропейского уровня жизни, однако до этого нужно догнать самые бедные страны Восточной Европы. Более того, Грузия отстает даже от некоторых постсоветских стран – например, России и Беларуси, не говоря уже о странах Балтии, которые входят в Евросоюз.



По прогнозу МВФ экономика Грузии будет расти и предстоящие 4 года, ожидается, что к 2022 году ВВП страны составит 6 259 долларов, и этот показатель будет выше, чем у Албании (6 206), и Боснии (5833), а также приблизится к Беларуси (6 986) и Македонии (7 369).















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