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Важно, чтобы в европейских магазинах появилось больше грузинских продуктов - Сабанадзе


23.01.2018   20:41
Посол Грузии в Бельгии, Люксембурге и при Евросоюзе Наталья Сабанадзе считает важной задачей увеличение экспорта продуктов животного происхождения в ЕС. Об этом она заявила на заседании в комитете по международной торговле в Европарламенте.

«Я рада, что Европарламент заинтересован в осуществлении соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA). Это важно для нас и мы рады услышать вашу оценку.

Я рада, что DCFTA значительно способствовал укреплению торговых отношений с ЕС. В 2014-2017 году количество грузинских продуктов в европейских магазинах увеличилось, появились новые продукты. Необходимо отметить, что на европейский рынок из Грузии вышли продукты животного производства, такие как мед, черноморская рыба, шерсть и т.д. Важно осуществление более тесного сотрудничества с Еврокомиссией, чтобы вырос экспорт продуктов животного происхождения и в европейских магазинах появилось больше грузинских продуктов», — заявила Наталья Сабанадзе.







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