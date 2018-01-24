Квирикашвили: Каждая встреча в Давосе была ориентирована на конкретный результат

24.01.2018 15:56 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что был проведен успешный, продуктивный визит, и каждая встреча в Давосе была ориентирована на конкретный результат.



Как отметил Георгий Квирикашвили, была выявлена очень важная тенденция: представитель каждой компании, инвестор, с которым проводилась встреча, рассматривает Грузию как очень правильное место для открытия регионального представительства.



«Это очень важно, так как мы, практически, начинаем реализацию тех соглашений, которых мы достигли с Евросоюзом, Китаем и т.д. У нас были конкретные встречи. Было несколько крупных индийских компаний. Например, могу назвать компанию мирового масштаба wipro, которая рассматривает возможность открытия представительства в Грузии, чтобы предоставлять из Грузии сервисы другим странам. Также была американская крупная компания hillwood, которая является очень крупным игроком в сфере логистики и рассматривает Грузию как правильную страну для регионального представительства. Были также и политические встречи. Несколько минут назад мы завершили встречу с вице-президент Еврокомиссии Марошем Чефчовичем. Мы говорили о региональных проектах в сфере энергетики, а также – о наших последующих шагах после вступления Грузии в Энергосоюз. Также, была встреча с Ильхамом Алиевым. У нас был очень интересный разговор о будущих проектах», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, очень интересная встреча состоялась с премьер-министром Кыргызстана.



По словам премьера, на панели, где он выступил с речью, абсолютно все участники отметили прогресс в Грузии и важность этого прогресса, не только для страны, но и для региона.



«Хочу отметить, что до приезда в Давос, у меня была очень интересная встреча с президентом Международного олимпийского комитета и Грузия начинает подготовку, к перспективе приблизительно 2030 года, чтобы мы подготовили в стране все, для проведения зимних Олимпийских игр в Грузии. Это требует больших усилий, но это принесет и множество новых инвестиций, новых рабочих мест и еще раз представит Грузию в международном масштабе. Впечатление, которое осталось аблоютно у всех из комментариев, которые мы услышали, это то, то Грузия стоит на очень правильном пути развития», — заявил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

