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Экспорт баранины из Грузии увеличился в 7 раз
24.01.2018 16:08
В 2017 году Грузия экспортировала 361 711 баранины, что в 7 раз больше, чем в предыдущем году (50 709). Информацию об этом распространяет Национальное агентство продовольствия.
По данным агентства, в целях охраны здоровья животных, Национальное агентство продовольствия в рамках государственной программы осуществляет бесплатную вакцинацию животных против различных инфекционных заболеваний.
По данным агентства, соответствующие инфраструктурные проекты осуществляются для здоровья животных и благосостояния страны.
В 2017 году в муниципалитетах Сигнаги, Дедоплисцкаро и Телави в регионе Кахети были построены 3 пункта ветеринарного надзора (пункты биобезопасности). Всего в стране функционируют пять пунктов (два в регионе Квемо Картли, в муниципалитетах Рустави и Марнеули), где осуществляется ветеринарный надзор перегона животных и их бесплатное лечение от паразитов.
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