Агентство конкуренции отказалось рассматривать жалобу «Ситроен Джорджия»

24.01.2018 16:45 Агентство конкуренции признало недопустимой к рассмотрению жалобу «Ситроен Джорджия» о нарушении конкуренции со стороны государственных органов.



В пояснении к своему решению агентство конкуренции отмечает:



«В своей жалобе от 12 декабря 2017 года компания «Ситроен Джорджия» указала на согласованные действия (сговор) 6 экономических агентов – «Страда моторс», «Иберия авто», «Хьендай авто Джорджия», «Киа моторс», «Джи-Ти моторс», и «Франс авто», что значительно ограничивает конкуренцию и является нарушением 7 статьи закона «О конкуренции».



«Ситроен Джорджия» также указывала на значительное ограничение конкуренции и со стороны организаций – закупщиков (предположительное нарушение 10 статьи закона «О конкуренции»): Центр скорой помощи, Гардабанская теплоэлектростанция и министерство здравоохранения Грузии, которые при осуществлении госзакупок предоставляли преимущество вышеуказанным экономическим агентам и создавали препятствия в деятельности компании «Ситроен Джорджия».



На основании данной жалобы агентство конкуренции сделало важные шаги по получению дополнительной информации в связи с указанными в ней вопросами.



В частности, жалоба была переслана компаниям-ответчикам и госучреждениям, были проанализированы полученные ответы и позиция ответчиков, запрошена соответствующая информация из агентства госзакупок, службы доходов, агентства обслуживания МВД, из компаний/ведомств, которые потребовали внести «Ситроен Джорджия» в «черный список» и т.д. В то же время, агентство запросило от компании-истца дополнительную информацию и документы. После обработки данной информации, агентство установило следующее:



Жалоба является недопустимой из-за отсутствия оснований для начала разбирательства в части 10 статьи закона «О конкуренции» (нарушение конкуренции органами государственной власти) исходя из следующих обстоятельств – «Гардабанская теплостанция» является юридическим лицом частного права и не является органом государственной власти. Соответственно, на нее не распространяется 10 статья. Отказ в отношении Центра скорой медицинской помощи основан на том, что указанные в жалобе 3 тендера уже были обжалованы в ноябре 2016 года. Агентство отказало в рассмотрении жалобы, что не было опротестовано «Ситроен Джорджия». Так как с тех пор не было выявлено ни одного нового обстоятельства, то законодательство не предусматривает начало разбирательства по одному и тому же предмету тяжбы.



В связи с министерством здравоохранения Грузии в жалобе говорится об одном тенедере, в ходе которого произошла дисквалификация «Ситроен Джорджия». Агентство считает, что по этому эпизоду нет оснований для начала разбирательства, так как «Ситроен Джорджия» предоставила недостоверную информацию для участия в тендере.



Таким образом, в результате анализа правовых и фактических обстоятельств, агентство конкуренции считает, что истец не может должным образом обосновать факт нарушения министерством здравоохранения 10 статьи закона «О конкуренции», представленные истцом документы и информация не отвечают правовым стандартам для обоснованного подозрения, что является необходимым условием для начала разбирательства.



Тут же нужно отметить, что агентство приняло решение начать изучение вопроса о возможном нарушении 7 статьи закона «О конкуренции» в связи с возможными согласованными действиями (сговором) со стороны ответчиков «Страда моторс», «Иберия авто», «Хьендай авто Джорджия», «Киа моторс», «Джи-Ти моторс», и «Франс авто». Отметим, что агентство периодически проводит изучение разных сегментов рынка», — говорится в сообщении агентства конкуренции.



Напомним, компания зятя Гии Гачечиладзе «Ситроен Джорджия» Георгия Шарашидзе обвиняет агентство госзакупок в незаконных решениях и заявляет о существовании картельного сговора. Один из эпизодов тяжбы касается тендера Минздрава на приобретение 10 реанимобилей.



В декабре Гия Гачечиладзе заявил, что компания «Ситроен Джорджия» проиграла данный тендер по безосновательным причинам. По его информации, в Грузии в тендерах принимают участие всего несколько компаний, за которыми стоит министр по делам молодежи и спорта Грузии Тариел Хечикашвили.



На обвинения Гачечиладзе отреагировал премьер-министр Георгий Квирикашвили, который заявил, что Гия Гачечиладзе может обратиться в суд. «Если подтвердится вина правительства, то готов уйти в отставку, но если же подтвердится, что все было в соответствии с законом, то пусть извинится перед всеми, в том числе передо мной и Тариелом Хечикашвили», — заявил Квирикашвили в ответ на обвинения Гии Гачечиладзе (Уцноби).

















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