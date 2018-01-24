ООН выделит Грузии 12 млн евро на развитие сельского хозяйства

24.01.2018 18:03 Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Тбилиси Раймунд Йеле подписали в среду соглашение о выделении 12 млн евро для содействия развитию сельского хозяйства страны. Об этом сообщило в своем сообщении Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Ведомство отмечает, что "в рамках рассчитанной на пять лет программы предусмотрена поддержка Грузии со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в процессе реализации "Стратегии развития сельского хозяйства Грузии 2015-2020", намечены различные пилотные программы, в том числе выдача грантов фермерам, кооперативам, малым и средним сельхозпредприятиям страны".



Этот проект будет реализован в рамках программы Европейского соседства по развитию села и сельского хозяйства (ENPARD), которая осуществляется с 2013 года.















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