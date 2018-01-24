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Агентство продовольствия приостановило производственный процесс сэндвичей в «Tbilisi Mall» и «Carrefour»


24.01.2018   21:41
Национальное агентство продовольствия приостановило работу отделения изготовления сэндвичей в Tbilisi Mall» и «Carrefour».

«Городская служба агентства провела внеплановую проверку пищевых объектов на основании сообщений поступивших от Центра контроля за заболеваниями и Национального центра общественного здоровья. Во время инспекции были выявлены критические несоответствия нормам», — отмечается в заявлении агентства.

По информации агентства, производственный процесс бизнес — операторам будет восстановлен после устранения несоответствий.






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