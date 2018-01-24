Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

3 грузинские компании примут участие в выставке игрушек в Германии


24.01.2018   22:11
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии организовало участие трех грузинских компаний - ООО "Кодала", ООО "ДжеоТоиз", и ООО "Тамашобана" в выставке игрушек "Spielwarenmesse 2018" в Нюрнберге, Германии с 31 января по 4 февраля 2018 года.

В области производства игрушек это мероприятие является одним из крупнейших и самых престижных в мире, в котором участвует более 2850 компаний по производству игрушек из 60 стран. Количество посетителей составляет около 73 000 человек ежегодно.

Цель участия в выставке игрушек "Spielwarenmesse 2018" заключается в содействии грузинских компаний, и установлении деловых связей с зарубежными потенциальными партнерами и заказчиками.










Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министр Грузии подчеркнул в Давосе успехи страны в борьбе с коррупцией
В Грузии создается информационный центр по торговле с Китаем
Обязательная регистрация такси может увеличить стоимость услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ: Ни одна страна ЕС не требует приостановки безвизового режима с Грузией
В Грузии создается Пенсионное агенство
Регистрация такси в Тбилиси станет обязательной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна