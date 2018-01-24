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В Грузии вырос экспорт мяса


24.01.2018   22:49
Экспорт мяса из Грузии в 2017 году вырос в семь раз по сравнению с 2016 годом.

Об этом сообщает сегодня Национальное агентство продовольствия, отмечая, что это произошло благодаря ряду мероприятий, проведенных ведомством, в частности, вакцинации скота.

Особой популярностью пользовалась грузинская баранина. В прошлом году на экспорт отправили 361,7 тысяч баранов, что на 50,7 тысяч больше по сравнению с показателями 2016 года.

По словам главы департамента ветеринарии Лаши Авалиани, благодаря профилактическим мероприятиям, в 2017 году в Грузии значительно сократились зоонозные заболевания (инфекционные заболевания, передающиеся человеку от животных).

«В результате мероприятий, проведенных агентством, на мировом рынке вырос спрос на грузинскую продукцию, в частности, в два раза вырос экспорт баранины. Значительно вырос экспорт мяса в целом», — заявил Авалиани.

В 2017 году в рамках государственной программы бесплатной вакцинации животных было сделано около 6 миллионов прививок мелкого и крупного рогатого скота, а также парнокопытных.

В 2017 году в Кахетии — Сигнахи, Дедоплисцкаро и Телави, были открыты пункты ветеринарного надзора. Кроме того, в масштабах всей страны функционируют еще два таких пункта в регионе Шида Картли — в Рустави и Марнеули.






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