Премьер Армении – Мы хотим, чтобы дорога и транзит через Грузию были стабильными

25.01.2018 12:07 Мы хотим, чтобы дорога и транзит через Грузию были стабильными, так как от этого во многом зависит наша экономика, — заявил находящийся в Давосе премьер-министр Армении Карен Карапетян.



Первый канал поинтересовался, насколько реально, чтобы Россия оправляла грузы в Армению через Цхинвальский регион.



«Естественно, мы просим наших соседей и друзей, рассмотреть возможность, чтобы в поставке грузов не было перебоев – ни из-за погоды, ни по другим причинам. Например в декабре 2016 года, пол месяца мы не могли принять грузы. Исходя из этого, была такая просьба, чтобы нам не пришлось искать других альтернатив для связи с внешним миром. Это как в интересах Армении, так и Грузии», — отметил Карен Карапетян.



Карен Карапетян не пожелал говорить о возможностм провоза грузов непосредственно через Цхинвальский регион.



Делегация Армении принимает участие в форуме в Давосе после 9-летней паузы.















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