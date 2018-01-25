Премьер-министр Грузии назначил бизнес-омбудсменом Ираклия Леквинадзе

25.01.2018 12:10 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назначил бизнес-омбудсменом Грузии бывшего вице-мэра Ираклия Леквинадзе.



Как заявил Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, он убежден, что Ираклий Леквинадзе будет голосом бизнеса в правительстве.



«Хотим представить нового бизнес-омбудсмена Ираклия Леквинадзе. Общественность его уже знает. Он был замом мэра, по профессии же – экономист, доктор бизнес-администрирования. В разное время был консультантом не одной программы. Являлся также вице-президентом Ассоциации финансистов и бизнесменов. Бизнес-общественность Ираклия знает хорошо. Он будет значительным звеном в отношениях между бизнесом и властями. Он очень порядочный человек, профессионал и я убежден, что Ираклий продолжит ту очень хорошую традицию, которая создалась в этом институте. И в правду, в условиях нашей власти этот институт стал эффективным. Он будет голосом бизнеса во власти», - заявил Георгий Квирикашвили и пожелал Ираклию Леквинадзе успехов в будущей деятельности.



Ираклий Леквинадзе в течение последних лет был заместителем Давида Нармания.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

