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Премьер-министр Грузии назначил бизнес-омбудсменом Ираклия Леквинадзе
25.01.2018 12:10
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назначил бизнес-омбудсменом Грузии бывшего вице-мэра Ираклия Леквинадзе.
Как заявил Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, он убежден, что Ираклий Леквинадзе будет голосом бизнеса в правительстве.
«Хотим представить нового бизнес-омбудсмена Ираклия Леквинадзе. Общественность его уже знает. Он был замом мэра, по профессии же – экономист, доктор бизнес-администрирования. В разное время был консультантом не одной программы. Являлся также вице-президентом Ассоциации финансистов и бизнесменов. Бизнес-общественность Ираклия знает хорошо. Он будет значительным звеном в отношениях между бизнесом и властями. Он очень порядочный человек, профессионал и я убежден, что Ираклий продолжит ту очень хорошую традицию, которая создалась в этом институте. И в правду, в условиях нашей власти этот институт стал эффективным. Он будет голосом бизнеса во власти», - заявил Георгий Квирикашвили и пожелал Ираклию Леквинадзе успехов в будущей деятельности.
Ираклий Леквинадзе в течение последних лет был заместителем Давида Нармания.
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