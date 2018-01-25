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Первая на Кавказе спилео-оздоровительная пещера откроется летом


25.01.2018   12:34
Заместитель министр охраны окружающей среди и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили посетил сегодня пещеру Сацурблия и ознакомился с ее инфраструктурой.

Пещера Сацурблия будет первой спилео-оздаровительной пещерой международных стандартов в Кавказском регионе. Изучением природных лечебных свойств пещеры занимались чешские и грузинские специалисты.

На месте был построен центр визитеров, амбулатория, установлена система освещения. Пещера Сацурблия состоит из двух зон – активной и пассивной. Первых посетителей пещера примет в новом туристическом сезоне.

На осуществление проекта из бюджета Грузии было выделено 647 000 лари.

Пещера Сацурблия находится в районной администрации Цкалтубо. По словам специалистов, количество радиоактивных углеродов, обнаруженных в пещере, не опасно для здоровья людей, а наоборот — полезно. Особенный микроклимат создают грибы разного вида, высокая влажность, полное отсутствие пыли и пыльцы растений.






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