В Киргизии заинтересованы в изучении грузинского опыта проведения реформ

25.01.2018 18:27 В швейцарском Давосе 23 января 2018 года состоялась встреча премьер-министров Киргизии и Грузии - Сапара Исакова и Георгия Квирикашвили. Глава киргизского Правительства заявил о желании Бишкека двигаться по пути дальнейшего развития дружественных отношений с Тбилиси, а также отметил заинтересованность в изучении имеющегося у грузинской стороны богатого опыта по внедрению реформ в сфере госуправления.



Сапар Исаков рассказал, что, в настоящее время, одним из наиболее значимых направлений деятельности руководства страны является разработка Стратегии развития на период до 2040 года, основой которой является национальная программа «Таза коом». Данный проект, представляющий собой движение в сторону построения полноценного цифрового государства, будучи успешно реализованным, должен дать ощутимый положительный эффект. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Кабмина.



В этой связи, как отметил Сапар Исаков, Бишкек весьма заинтересован в изучении того богатого опыта по имплементацию различных реформ в сфере государственного управления, которым обладает Грузия.



Кроме того, во время беседы, киргизский премьер поздравил своего грузинского коллегу с принятием Тбилиси председательства в «Партнерстве открытого правительства» и выразил уверенность в том, что его вклад в деятельность движения будет очень и очень значительным.



Напомним, что сфера внедрения реформ будет не первым направлением, по которому стороны договариваются об обмене опытом. Ранее, в октябре 2016 года, главами МВД двух стран был заключен меморандум по борьбе с преступностью, предполагающим, в том числе, и мероприятия по накопленным за десятилетия работы опытом.















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