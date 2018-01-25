Менагаришвили: крупнейшие мировые компании заинтересованы Грузией

25.01.2018 21:05 Все больше ведущих мировых компаний выражают заинтересованность Грузией, тому подтверждение встречи, которые прошли на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили



Менагаришвили: крупнейшие мировые компании заинтересованы ГрузиейМенагаришвили: крупнейшие мировые компании заинтересованы Грузией



"Заинтересованность ведущих мировых компаний в отношении Грузии все больше растет. Встречи, которые прошли в Давосе еще раз это подтвердили. Сейчас стоит ждать конкретных результатов в виде соглашений, которые должны быть разработаны. В Грузии сейчас ожидается несколько делегаций, визит которых был согласован в Давосе", — сказал Менагаришвили Sputnik Грузия.



Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января. В рамках мероприятия грузинская делегация по главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили провела встречи с представителями крупнейших мировых компаний и с политическими деятелями.



Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) — международная неправительственная организация, возникновение которой относится к 1971 году, когда в Женеве прошел симпозиум, собравший более 400 руководителей ведущих европейских компаний. С 1971 года по 1986 год организация называлась "Европейский форум менеджмента" (European Management Forum).















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