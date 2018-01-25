Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Менагаришвили: крупнейшие мировые компании заинтересованы Грузией


25.01.2018   21:05
Все больше ведущих мировых компаний выражают заинтересованность Грузией, тому подтверждение встречи, которые прошли на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили

Менагаришвили: крупнейшие мировые компании заинтересованы ГрузиейМенагаришвили: крупнейшие мировые компании заинтересованы Грузией

"Заинтересованность ведущих мировых компаний в отношении Грузии все больше растет. Встречи, которые прошли в Давосе еще раз это подтвердили. Сейчас стоит ждать конкретных результатов в виде соглашений, которые должны быть разработаны. В Грузии сейчас ожидается несколько делегаций, визит которых был согласован в Давосе", — сказал Менагаришвили Sputnik Грузия.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 23 по 26 января. В рамках мероприятия грузинская делегация по главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили провела встречи с представителями крупнейших мировых компаний и с политическими деятелями.

Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) — международная неправительственная организация, возникновение которой относится к 1971 году, когда в Женеве прошел симпозиум, собравший более 400 руководителей ведущих европейских компаний. С 1971 года по 1986 год организация называлась "Европейский форум менеджмента" (European Management Forum).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Задействование накопительной пенсионной системы сокращает бюджет на 40 миллионов лари
В 2017 году увеличился импорт авиационного керосина и дорожного битума в Грузию
В Давосе Грузия пользуется особым интересом у инвесторов - Бахтадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
"Мемориал" требует рассмотрения дела Титиева вне Чечни
Видео Discover Georgia в поддержку Олимпиады в Грузии
Администрация президента Грузии: репрессивную наркополитику надо менять
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна