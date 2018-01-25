Банки Грузии увеличили прибыль в лари в 2017г на 28,1% г/г

25.01.2018 21:38 Чистая прибыль коммерческих банков Грузии в национальной валюте увеличилась в 2017 году на 28,1 процента в годовом выражении до 869,798 миллиона лари ($335,544 миллиона) с 679,102 миллиона лари ($256,575 миллиона) годом ранее, сообщил в четверг Нацбанк.



Совокупные доходы банков в прошлом году увеличились до 4,263 миллиарда лари с 3,299 миллиарда, а расходы - до 3,290 миллиарда лари с 2,480 миллиарда.



Активы коммерческих банков Грузии выросли к 1 января 2018 года до 34,594 миллиарда лари с 30,149 миллиарда годом ранее.



Общий объем обязательств банков к 1 января текущего года составил 30,159 миллиарда лари в сравнении с 26,171 миллиарда годом ранее.



Объем депозитов в банках к 1 января 2018 года достиг 19,782 миллиарда лари в сравнении с 16,991 миллиарда лари на 1 января 2017 года.



Акционерный капитал банков вырос к 1 января 2018 года до 4,435 миллиарда лари с 3,978 миллиарда годом ранее.



В Грузии на 1 января 2018 года работало 16 коммерческих банков. В уставном капитале 15 коммерческих банков Грузии присутствует иностранный капитал.





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