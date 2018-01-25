В рамках интеграции с ЕС Грузия работает над новым пакетом энергорегуляций

25.01.2018 21:57 В рамках интеграции с Евросоюзом правительство Грузии работает над новым пакетом энергорегуляций, который завершит в первой половине текущего года. Об этом на заседании правительства Грузии 25 января заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



По его словам, этот пакет и вопросы сотрудничества в сфере энергетики он обсуждал в ходе состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем. Эту встречу грузинский премьер назвал одной из самых важных.



По информации Георгия Квирикашвили, на этой встрече обсуждались вопросы транзита газа из Каспийского региона в страны ЕС и новые проекты в сфере энергетики.



«Мы обсудили дальнейшие шаги на пути вступления в Евросоюз и этот, очень важный новый пакет энергорегуляций, над которым мы работаем и который завершим в первой половине этого года. Кроме того, у нас были очень интересные деловые встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Киргизии. Форум для нас — очень хорошая возможность представления нашей страны и встреч со многими интересными людьми», — заявил Квирикашвили.



По его оценке, сейчас Грузия вступает в фазу, когда начинает пожинать плоды реализации ранее заключенных соглашений о свободной торговле.



«Эти результаты очень ясны, и все, с кем мы встречались, заинтересованы в той комбинации договоров о свободной торговле, которые у нас есть с Евросоюзом, нашими соседями, и, конечно, с Китаем. Грузия как страна с одним из самых лучших бизнес-климатов рассматривается очень многими странами как место для своего представительства на Южном Кавказе, и не только в этом регионе», — заявил премьер, подводя итоги встреч в Давосе.



По его словам, все выступавшие на форуме отмечали достигнутый Грузией прогресс и заявляли, что страна развивается в правильном направлении.















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