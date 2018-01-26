«Carrefour» прокомментировал скандал с отравлением покупателей сэндвичами

26.01.2018 10:51 Администрация сети гипермаркетов «Carrefour» в Грузии прокомментировала скандал вокруг массового отравления своих покупателей в Тбилиси, заявив, что тесно сотрудничает с Национальным агентством продовольствия для того, чтобы установить причину интоксикации.



На днях 16 человек были госпитализированы в тбилисский Центр инфекционных заболеваний с симптомами пищевой интоксикации. Медики выяснили, что все поступившие пациенты ели сэндвичи, изготовленные в магазине «Carrefour» в торговом центре Tbilisi Mall.

«Carrefour тесно сотрудничает с Национальным агентством продовольствия для того, чтобы установить причину интоксикации, обеспечить безопасность пищевых продуктов и соблюдение высоких гигиенических стандартов во всех наших магазинах. Безопасность наших потребителей – наш главный приоритет», — говорится в заявлении сети, опубликованном на фейсбук-странице.



В Carrefour отмечают, что все магазины сети в Грузии систематически проверяются Национальным агентством продовольствия на соблюдение санитарно-гигиенических норм, а также других критериев.



«В случае, если в каком-либо из супермаркетов выявляются нарушения, Carrefour устраняет их в кротчайшие сроки, точно также происходит 100-процентное выполнение всех рекомендаций агентства. Carrefour всегда заботится о благополучии и безопасности потребителей. Исходя из этого, мы только приветствуем высокие стандарты Национального агентства продовольствия», — сказано в заявлении.



Напомним, 25 января Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу отдела по изготовлению сэндвичей в гипермаркете «Carrefour», расположенном в торговом центре Tbilisi Mall. Городская служба агентства провела внеплановую проверку объекта питания на основании сообщений, поступивших от Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Во время проверки было выявлено критическое несоответствие установленным нормам. Объект был оштрафован на 1 тысячу лари (400 долларов).



Производство сэндвичей в гипермаркете будет восстановлено после устранения выявленных несоответствий.



Новости-Грузия











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