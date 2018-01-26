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БТК заработала в полную силу 17


26.01.2018   11:51
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) заработала в полную силу. По коридору прошел первый полноценный состав из Китая в Европу. Поезд загружен инженерным оборудованием, а также другими товарами.

Напомним, БТК — это транспортный коридор, благодаря которому перевозка грузов будет проходить более быстро и значительно удешевится. В текущем году по новой железнодорожной ветке планируется перевезти почти полторы тысячи грузовых контейнеров, которые пройдут по территориям таких стран, как Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция.

Открытие новой железной дороги прошло осенью прошлого года.







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