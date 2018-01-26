|
Германия в 2018-2020гг выделит Грузии 318 млн евро
26.01.2018 23:05
Правительство Германии в рамках финансового сотрудничества в течение трех лет предоставит Грузии кредиты на общую сумму 318 млн евро для осуществления проектов в разных секторах экономики, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии.
Приоритетные направления грузино-германского экономического сотрудничества обсуждались в пятницу на встрече первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили с представителями Германского кредитного банка развития (KfW) и Германского общества международного сотрудничества (GIZ), говорится в сообщении ведомства.
"Особое внимание было уделено проектам, осуществляемым в Грузии при поддержке KfW и GIZ в энергетике, сферах инфраструктуры, охраны окружающей среды и агросектора. Отмечалось, что посредством KfW в 2018-2020 годах в республике будут профинансированы проекты общей стоимостью 318 млн евро", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в частности, речь идет о проекте расширения в Грузии сети электропередачи, который предусматривает строительство 500 кВт ЛЭП Джвари-Цхалтубо-Ахалцихе и других энергообъектов.
Стороны обсуждали также проекты при поддержке GIZ, которые направлены на развитие в Грузии системы профессионального образования, повышение конкурентоспособности и поддержку малого и среднего бизнеса.
Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, инвестировал за это время около 750 млн евро в различные сектора экономики республики, в том числе 400 млн евро в развитие энергетики.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна