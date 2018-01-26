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Германия в 2018-2020гг выделит Грузии 318 млн евро


26.01.2018   23:05
Правительство Германии в рамках финансового сотрудничества в течение трех лет предоставит Грузии кредиты на общую сумму 318 млн евро для осуществления проектов в разных секторах экономики, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии.

Приоритетные направления грузино-германского экономического сотрудничества обсуждались в пятницу на встрече первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили с представителями Германского кредитного банка развития (KfW) и Германского общества международного сотрудничества (GIZ), говорится в сообщении ведомства.

"Особое внимание было уделено проектам, осуществляемым в Грузии при поддержке KfW и GIZ в энергетике, сферах инфраструктуры, охраны окружающей среды и агросектора. Отмечалось, что посредством KfW в 2018-2020 годах в республике будут профинансированы проекты общей стоимостью 318 млн евро", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в частности, речь идет о проекте расширения в Грузии сети электропередачи, который предусматривает строительство 500 кВт ЛЭП Джвари-Цхалтубо-Ахалцихе и других энергообъектов.

Стороны обсуждали также проекты при поддержке GIZ, которые направлены на развитие в Грузии системы профессионального образования, повышение конкурентоспособности и поддержку малого и среднего бизнеса.

Германия является одним из крупнейших инвесторов и доноров Грузии. В частности, банк KfW, который работает в Грузии с 1993 года, инвестировал за это время около 750 млн евро в различные сектора экономики республики, в том числе 400 млн евро в развитие энергетики.






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