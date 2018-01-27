В Грузии может сократиться число провайдеров денежных переводов

27.01.2018 16:32 Компании, осуществляющие денежные переводы в Грузии, должны пройти регистрацию, говорится в сообщении на сайте Национального банка Грузии.



В Грузии денежные переводы осуществляют 90 компаний.



Согласно поправкам в закон "О Национальном банке Грузии" лица, зарегистрированные в Национальном банке как осуществляющие денежные переводы, до 12 июля 2018 года должны пройти регистрацию в Нацбанке как провайдеры или как обслуживающий агент провайдер переводов.



В случае, если компания не пройдет регистрацию, она потеряет право осуществлять денежные переводы.



Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2017 год вырос почти на 20% по сравнению с 2016 годом и составил около 1,4 миллиарда долларов.



За 2017 год из Грузии за границу перечислили примерно 193 миллиона долларов, что на 8,2% больше по сравнению с 2016 годом.















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