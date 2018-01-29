Алавидзе: Для эффективной работы необходим один принцип – решение проблемы начинается лишь с признания проблемы

29.01.2018 11:14 Как проходят запланированные инфраструктурные проекты, на каком этапе несколько важных проектов и какие новинки следует ожидать. На эти и другие темы 1tv.ge говорил с министром регионального развития и инфраструктуру Зурабом Алавидзе.



На вопрос – перед какими вызовами стоит ведомство и были ли в 2017 году проблемы с проектированием, Зураб Алавидзе отметил, что для эффективной работы обязательным условием он считает защиту одного принципа – решение проблемы начинается лишь с ее признания.



«Конечно, вызовы существуют, и в том числе и по части проектирования. Вместе с командой, мы внедрили новый подход и так работаем с контракторами, чтобы добиться максимального успеха по всем направлениям. Был случай, когда нам пришлось разорвать соглашение по очень важному дорожному объекту, так как контрактор, из-за финансовых проблем, не мог выполнить обязательство. Было безвыходное положение, иначе такие кардинальные шаги действительно не являются лучшим вариантом. На объявление нового тендера, выявление победителя, заверение доноров, оформление соглашения нужно очень большое время, а у нас действительно нет времени, чтобы его терять.















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