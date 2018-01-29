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Министерство регионального развития и инфраструктуры планирует новый этап реформы


29.01.2018   11:39
Министерство регионального развития и инфраструктуры готовится к новому этапу реформы. Как заявил Зураб Алавидзе в интервью 1tv.ge, новое видение охватывает три основных направления – расширения правомочий самоуправлений, мобилизацию большего финансового ресурса на месте и внедрение высших стандартов подотчетности перед гражданами.

По его словам, в ближайшем будущем запланирована встреча с представителями исполнительной и законодательной власти, дипломатического корпуса, международных и местных неправительственных организаций, на которой министерство представит новое видение.











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