Министерство регионального развития и инфраструктуры планирует новый этап реформы

29.01.2018 11:39 Министерство регионального развития и инфраструктуры готовится к новому этапу реформы. Как заявил Зураб Алавидзе в интервью 1tv.ge, новое видение охватывает три основных направления – расширения правомочий самоуправлений, мобилизацию большего финансового ресурса на месте и внедрение высших стандартов подотчетности перед гражданами.



По его словам, в ближайшем будущем запланирована встреча с представителями исполнительной и законодательной власти, дипломатического корпуса, международных и местных неправительственных организаций, на которой министерство представит новое видение.

























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