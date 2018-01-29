Надбавки к зарплате в Минприроды в 2016 году составили 6 514 701 лари - Госаудит

29.01.2018 14:07 В 2016 году выданные суммы в качестве оплаты труда в системе министерства охраны окружающей среды составили 30 718 469 лари, а надбавки 6 514 701 лари. Об этом говорится в финансовом отчете службы государственного аудита.



Согласно документу, надбавки к заработной плате выдавались в министерстве и подведомственных ему организациях на разном основании, хотя в случае выдачи надбавок за сверхурочную работу или выполенние особенной выработки, в организациях не составлялся подтверждающий это документ.



«Согласно бюджетной классификации, категория надбавок содержит дополнительную оплату труда в сверхурочное время работы, праздники, ночную смену или выходные дни, а также особо ответственную функциональную загруженность. Существующая практика выдачи надбавок не обеспечивает должную прозрачность оплаты труда, так как распоряжения общие и не соответствующе задокументированы», — говорится в отчете службы госаудита.















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