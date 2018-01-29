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Грузия присоединилась к платформе по поиску государственных тендеров ЕС
29.01.2018 16:08
Грузия присоединилась к платформе по поиску государственных тендеров Евросоюза. Портал OPENTENDER.EU заработал с сегодняшнего дня.
Платформа объединяет информацию о государственных тендерах в 35 странах.
Кроме 28 государств, которые являются членами ЕС, пользователи могут получить информацию о тендерах в Грузии, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Сербии и Армении.
Платформа OPENTENDER.EU является частью исследовательского проекта DIGIWHIST, цель которого – упрощения доступности публичной информации и укрепление борьбы против коррупции в государственном секторе.
В проекте участвуют шесть европейских исследовательских институтов. Как говорится в заявлении директора Европейского антикоррупционного центра Алины Мунгиу-Пипиди, кроме получения информации о тендерах, на веб-странице можно проанализировать данные. Пользоваться новой платформой можно бесплатно.
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