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Грузия присоединилась к платформе по поиску государственных тендеров ЕС


29.01.2018   16:08
Грузия присоединилась к платформе по поиску государственных тендеров Евросоюза. Портал OPENTENDER.EU заработал с сегодняшнего дня.

Платформа объединяет информацию о государственных тендерах в 35 странах.
Кроме 28 государств, которые являются членами ЕС, пользователи могут получить информацию о тендерах в Грузии, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Сербии и Армении.

Платформа OPENTENDER.EU является частью исследовательского проекта DIGIWHIST, цель которого – упрощения доступности публичной информации и укрепление борьбы против коррупции в государственном секторе.

В проекте участвуют шесть европейских исследовательских институтов. Как говорится в заявлении директора Европейского антикоррупционного центра Алины Мунгиу-Пипиди, кроме получения информации о тендерах, на веб-странице можно проанализировать данные. Пользоваться новой платформой можно бесплатно.






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