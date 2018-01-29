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Каладзе: В Тбилиси необходимо менять систему парковок и транспортную политику


29.01.2018   17:34
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что столичные власти планируют полностью решить проблему, связанную с системой парковки в столице.

Об этом Каладзе заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли мэрия контролировать т. н. «стоянщиков», которые работают на парковочных местах. Эксклюзивным правом управления парковками в Тбилиси с 2007 года владеет компания C.Т. Park. Контракт заключен сроком на 15 лет. Предыдущий мэр Тбилиси Давид Нармания не раз называл договор с C.Т. Park кабальным.

«Мы уже работаем над транспортной политикой. Планируются определенные изменения. Это не только одно направление. Это комплексная проблема в городе: упорядочение транспорта, паркинга, регуляции такси, строительство эстакад и так далее. Все это мы должны рассматривать в едином контексте, чтобы решить проблему пробок, чтобы существовали места для паркинга, как надземного, так и подземного. Все это будет приведено в порядок», — подчеркнул Каладзе.









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