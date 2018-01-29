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Национальный банк Грузии предупреждает граждан
29.01.2018 17:37
Национальный банк Грузии призывает граждан доверять лишь лицензированным брокерским компаниями при торгах на электронных валютных рынках.
Как говорится в заявлении НБГ, в соответствии с законом, который вступил в силу 11 января 2018 года, на основании изменений в закон «О рынке ценных бумаг», к деятельности брокерских компаний добавляется осуществление организации торговой платформы иностранной валюты.
В результате изменений, организация торговли иностранной валютой с помощью торговой платформы стала лицензированной деятельностью и подчинилась регулированию Национальным банком.
«Исходя из этого, право на организацию торговли платформой иностранной валюты предоставилось только лицензированным брокерским компаниям. Вместе с тем лица, которые к моменту задействование этого закона осуществляют деятельность с помощью торговой платформы, обязаны получить лицензию на брокерскую деятельность в течение трех месяцев с задействования закона. Национальный банк призывает граждан учесть вышеприведенные обстоятельства при торгах на электронных валютных рынков», — говорится в заявлении Национального банка.
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