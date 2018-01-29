Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр финансов Грузии встретился с руководителем миссии технической помощи МВФ


29.01.2018   20:33
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе встретился с главным экономистом фискального департамента Всемирного валютного фонда Энрико Аави, который в 2012-2015 году руководил проектом технической помощи МВФ в Службе доходов министерства финансов.

На встрече стороны рассмотрели проекты в рамках проекта МВФ и вопросы дальнейшего сотрудничества.

Мамука Бахтадзе ознакомил Энрико Аави с теми реформами, которые начались в системе министерства финансов в этом году.

Министр финансов поблагодарил гостя за помощь и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с точки зрения реформ в Службе доходов.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Электронные валютные рынки - НБГ предупреждает граждан
В результате слияния «Силкнет» и «Джеосел» абоненты получат современное обслуживание - Рамишвили
Национальное агентство вина Грузии принимает меры по улучшению качества контроля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лора Торнтон: Из-за своих личных соображений я извиняться не собираюсь
Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс послужит росту транзитного потенциала стран региона
Лидер «классического» Народного фронта Азербайджана заявил об участии в президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна