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Министр финансов Грузии встретился с руководителем миссии технической помощи МВФ
29.01.2018 20:33
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе встретился с главным экономистом фискального департамента Всемирного валютного фонда Энрико Аави, который в 2012-2015 году руководил проектом технической помощи МВФ в Службе доходов министерства финансов.
На встрече стороны рассмотрели проекты в рамках проекта МВФ и вопросы дальнейшего сотрудничества.
Мамука Бахтадзе ознакомил Энрико Аави с теми реформами, которые начались в системе министерства финансов в этом году.
Министр финансов поблагодарил гостя за помощь и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с точки зрения реформ в Службе доходов.
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