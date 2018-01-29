Министр финансов Грузии встретился с руководителем миссии технической помощи МВФ

29.01.2018 20:33 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе встретился с главным экономистом фискального департамента Всемирного валютного фонда Энрико Аави, который в 2012-2015 году руководил проектом технической помощи МВФ в Службе доходов министерства финансов.



На встрече стороны рассмотрели проекты в рамках проекта МВФ и вопросы дальнейшего сотрудничества.



Мамука Бахтадзе ознакомил Энрико Аави с теми реформами, которые начались в системе министерства финансов в этом году.



Министр финансов поблагодарил гостя за помощь и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с точки зрения реформ в Службе доходов.

















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