В метро Варкетили, где сегодня рухнула часть потолка, реабилитация завершилась 4 месяца назад

30.01.2018 11:27 На станции метро Варкетили, где сегодня рухнула часть потолка и пострадали люди, реабилитация завершилась 4 месяца назад, в сентябре 2017 года.



Строительные работы провела победившая в тендере компания «Кварелреммшен».



В рамках работ обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола. В станции смонтировали новые операторские киоски и турникеты. Внедрили современную навигационную систему. Также заменили указатели направления движения.



С работами ознакомился Давид Нармания, который занимал пост мэра на тот момент, и заявил, что «передвижение пассажиров стало гораздо более безопасным и комфортным».















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