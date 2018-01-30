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В метро Варкетили, где сегодня рухнула часть потолка, реабилитация завершилась 4 месяца назад


30.01.2018   11:27
На станции метро Варкетили, где сегодня рухнула часть потолка и пострадали люди, реабилитация завершилась 4 месяца назад, в сентябре 2017 года.

Строительные работы провела победившая в тендере компания «Кварелреммшен».

В рамках работ обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола. В станции смонтировали новые операторские киоски и турникеты. Внедрили современную навигационную систему. Также заменили указатели направления движения.

С работами ознакомился Давид Нармания, который занимал пост мэра на тот момент, и заявил, что «передвижение пассажиров стало гораздо более безопасным и комфортным».






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