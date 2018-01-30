Цаленджиха будет связана с Чкороцку новой дорогой

30.01.2018 11:29 В административной единице Микава Цаленджихского муниципалитета проходит реабилитация дороги, которая связывает ее с муниципалитетом Чкороцку.



Информацию распространяет министерство регионального развития и инфраструктуры.



По данным ведомства, стоимость проекта составляет 2 386 378 лари.



Длина новой дороги 6,1 км. проект завершится весной 2018 года.















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