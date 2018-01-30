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Грузстат: Экономический рост Грузии в 2017 составил 4.8 процента
30.01.2018 13:26
По предварительным данным Грузстата, в 2017 году реальный рост ВВП составил 4.8%.
В декабре и четвертом квартале экономический рост составил 4.7%.
По предварительным оценкам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в декабре 2017 года рост наблюдался в следующих областях: другое коммунальное, социальное и персональное обслуживание, гостиницы и рестораны, перерабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, а снижение были зафиксировано в сферах производства и распределения электроэнергии, газа и воды, связи, транспорта и строительства.
К 2017 году показатель прогнозируемого роста составлял 4 процента.
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