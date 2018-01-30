Компания «Кварелреммшени» работала над реабилитацией школ и детских садов в Кахети

30.01.2018 13:52 Компания «Кварелреммшени», которая ремонтировала станцию метро «Варкетили», где сегодня рухнул потолок, занималась реабилитацией школ и детских садов в Кахети.



По информации Первого канала, в целом компания приняла участие в 28 тендерах, из которых почти в половине победила и осуществила различные работы.



Компания «Кварелреммшени» отремонтировала детские сады в селах Гавази и Чикаани, а также публичную школу в селе Чантлискури.



На данный момент, компания принимает участие в тендере на работы в тбилисской школе #160.



Кроме школ и детских домов, «Кварелреммшени» победила в тендере на реабилитацию бассейна и забора учебного Центра юстиции, а также в тендерах по восстановлению дома культуры в Кварели и агентства развития учебной и научной инфраструктуры.



Согласно выписке, владельцем 100% доли компании и основателем является Георгий Джохаридзе.















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