|
Компания «Кварелреммшени» работала над реабилитацией школ и детских садов в Кахети
30.01.2018 13:52
Компания «Кварелреммшени», которая ремонтировала станцию метро «Варкетили», где сегодня рухнул потолок, занималась реабилитацией школ и детских садов в Кахети.
По информации Первого канала, в целом компания приняла участие в 28 тендерах, из которых почти в половине победила и осуществила различные работы.
Компания «Кварелреммшени» отремонтировала детские сады в селах Гавази и Чикаани, а также публичную школу в селе Чантлискури.
На данный момент, компания принимает участие в тендере на работы в тбилисской школе #160.
Кроме школ и детских домов, «Кварелреммшени» победила в тендере на реабилитацию бассейна и забора учебного Центра юстиции, а также в тендерах по восстановлению дома культуры в Кварели и агентства развития учебной и научной инфраструктуры.
Согласно выписке, владельцем 100% доли компании и основателем является Георгий Джохаридзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна