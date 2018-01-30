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США и Евросоюз осуществили огромные инвестиции для развития Грузии - Ян Келли
30.01.2018 18:47
США и Евросоюз осуществили огромные инвестиции для развития Грузии, — об этом посол США в Грузии Ян Келли заявил до начала встречи в закрытом формате в рамках конференции «Механизм политической условности в Европе и Евразии. Восприятие и политика».
«Эта конференция является хорошей возможностью для дискуссии и обмена мнениями. Вы знаете, что и Евросоюз и Соединенные Штаты Америки осуществили огромные инвестиции для развития Грузии. Эта хорошая возможность для дискуссии по этим вопросам, чтобы осуществление наших проектов с точки зрения помощи проходило лучше», — заявил Ян Келли.
На двухдневной конференции под названием «Механизм политической условности в Европе и Евразии. Восприятие и политика» обсуждается политика Америки и ЕС в Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза после завершения холодной войны.
На закрытой встрече в рамках конференции присутствовали председатель парламента Ираклий Кобахидзе, посол США в Грузии Ян Келли и посол ЕС Янош Херман.
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