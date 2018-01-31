Пенсионная реформа «Мечты» увеличит безработицу - Чиаберашвили

31.01.2018 12:52 Пенсионная реформа, анонсированная "Грузинской мечтой", преследует целью всего лишь обман нынешних пенсионеров. Эта пенсионная реформа увеличит безработицу - так комментирует член "Европейской Грузии" Зураб Чиаберашвили законодательный пакет, который парламент начинает рассматривать на весенней сессии.



По мнению Чиаберашвили, сегодняшним пенсионерам, которым уже третий год как не увеличивают пенсию, существующая реформа ничего не дает. А для подавляющего большинства занятого населения, несмотря на взносы, которые следует осуществлять в течение 25, 35, и 45 лет, данная пенсионная реформа не может обеспечить т.н. "достойную пенсию".



"Пенсионная реформа увеличивает налоговое давление на бизнес, что затормозит экономический рост, и увеличит безработицу, особенно среди молодежи, где уровень безработицы и без того высокий по сравнению с другими возрастными группами. Особенно тяжелым бременем лягут пенсионные налоги на малый и средний бизнес, который и без того испытывает большие трудности в условиях экономической стагнации" - заявил Чиаберашвили.



По его же словам, данная реформа переведет в тень часть экономики, поскольку работодатель и занятый будут вынуждены прибегать к неформальным трудовым договоренностям. Это может сократить бюджетные доходы. Чиаберашвили полагает, что правительству нужна пенсионная реформа не для благоденствия общества, а для того, чтобы финансировать возросшие бюрократические расходы из пенсионного фонда.



Успешный пример подобной пенсионной модели не существует. В странах, где десятки лет назад ввели такую схему, сегодня правительства вынуждены либо увеличить пенсионный возраст, либо пополнять недостачи пенсионных фондов из бюджета. Как правило, им приходится одновременно использовать оба метода, что вызывает политические волнения, хаос, и экономические кризисы в этих странах.















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