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Премьер считает успешным 2017-ый год по макроэкономическим параметрам


31.01.2018   16:43
2017 год по макроэкономическим параметрам, в целом, закрылся весьма успешно, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с Бизнес-ассоциацией.

Ввиду того, что премьер в этом году впервые встретился с представителями бизнеса, он пожелал им успехов в 2018 году.

« 2017 год по макроэкономическим параметрам, в целом, закрылся весьма успешно. Выше запланированных были параметры как по показателям роста ВВП, так и значительно повысились показатели международной торговли и экспорта. Очень важно также то, что суверенный баланс очень оздоровился. Одно хочу вам сообщить, что по индексу свободного бюджета мы вошли в пятерку – это новость всего лишь два дня как стала известна. Министр финансов именно поэтому находится в США и думаю, что с этим можно поздравить всех, так как ранжируется более 100 стран и Грузия на 5-м месте в мире», - заявил Квирикашвили.

Премьер представил представителям бизнес-сектора нового бизнес-омбудсмена Ираклия Леквинадзе и пожелал ему успехов.






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