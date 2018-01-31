В Тбилиси началось строительство гостиницы «Хилтон»

31.01.2018 18:35 Георгий Квирикашвили – У гостиницы «Хилтон» будет много важных и сторонних эффектов

15:27, 31 Январь 2018





После долгой паузы был найден инвестор, который привнесет новую жизнь в это красивейшее, историческое здание, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в связи с началом строительства проекта пятизвездочной гостиницы «Хилтон».



Гостиница «Хилтон» разместиться в 59-ом номере по улице Костава, где раньше было министерство сельского хозяйства.



На торжественной церемонии строительства «Хилтон» премьер подчеркнул растущую динамику в сфере туризма и отметил, что новая гостиница будет принимать не только гостей столицы, но и принесет пользу всей стране и каждому гражданину.



«Прежде всего, я хочу сказать нашим согражданам, что растущая экономика, та динамика, которая у нас есть в стране, безусловно, даст им возможность улучшить свою экономическую жизнь и они тоже смогут останавливаться в отеле. Будет много важных и сторонних эффектов, в том числе – сотни туристов, которые сами по себе вызовут спрос, например на сельскохозяйственную продукцию, и поэтому люди будут трудоустроены в деревне. Также увеличится спрос на транспорт и новые люди также будут заняты в сфере транспорта, и в секторе торговли будет спрос на потребительские товары, и, конечно же, это будут проданные в маленьких магазинах или торговых центрах продукты, что улучшит качество жизни наших граждан. Несколько сотен человек будут работать на строительстве и потом — в отеле. Поэтому это не просто еще одно строительство гостиницы, строительство этого отеля принесет много преимуществ», — отметил премьер-министр.



Георгий Квирикашвили поблагодарил «Гранат Инвестмент» за инвестиции в Грузии и пожелал успехов в работе.



«Я хочу сказать, что эти люди также осуществляют важные инвестиции в других регионах Грузии, это — строительство отелей в Бакуриани, и одним из первых был Дмитрий, который откликнулся после пожара и выразил готовность принять участие в восстановлении леса. В порту Анаклии также важно его участие. Именно на таких людях, таких инвесторах стоит экономика. Отели подобного типа приносят выгоду не только для туристов, проживающих там в определенный момент, но и для всей страны и каждого нашего гражданина», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Строительство новой пятизвездочной гостиницы завершится в 2019 году, и войдет в эксплуатацию в 2020 году.



Компания «Гранат Инвестмент» осуществит инвестицию в размере около 45 млн евро.



На данном этапе, согласно проекту, созданы 150 новых рабочих мест, а в целом будут трудоустроены около 500 человек.

















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