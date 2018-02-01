Премьер Беларуси – Грузия является для нас одним из важнейших партнеров на Кавказе

01.02.2018 10:38 Премьер Беларуси оценил встречу с вице-премьером, министром экономики Грузии Дмитрием Кумсишвили. По информации агентства Belta, Андрей Кобяков доволен динамикой роста товарооборота между двумя странами.



«Мы считаем, что Грузия для Беларуси — один из важнейших партнеров на Кавказе, и мы со своей стороны приложим максимум усилий для того, чтобы наши отношения, как торгово-экономические, так и гуманитарные и иные, поступательно и последовательно развивались. У нас широкий спектр взаимодействия. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и нефтехимия, и фармацевтика, гуманитарное сотрудничество. Мы достаточно неплохую динамику показали взаимного товарооборота — в этом году будет больше $100 млн. Задачу главы государств поставили $200 млн, поэтому мы в середине пути, но динамику хорошую обозначили», — заявил Андрей Кобяков.



Андрей Кобяков отметил важность нынешней встречи в связи с подготовкой визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию, которая планируется в ближайшее время.



«Мы полагаем, что этот визит должен носить содержательный, конструктивный и, в общем-то, судьбоносный характер для дальнейшего движения вперед в наших двусторонних отношениях», — отметил премьер Беларуси.



Он выразил надежду, что грузинские партнеры уже смогли по достоинству оценить «швейцарские поезда по белорусским ценам», имея в виду поставки в Грузию техники «Штадлер».



«Надеюсь, техника вам понравилась. Грузовая, сельскохозяйственная техника, нефтехимическая продукция — это то, что мы можем предложить, и то, что, полагаем, может быть востребовано на вашем рынке. Мы считаем, что совместная реализация крупных проектов — это возможность для дальнейшего роста наших отношений», — сказал Андрей Кобяков.



В целом премьер-министр подчеркнул наличие хороших предпосылок для успешной работы межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой состоится сегодня в Минске.



«Мы приглашаем вас к самому серьезному содержательному разговору», — сказал он.



Дмитрий Кумсишвили поблагодарил Андрея Кобякова за встречу.

«В первую очередь я хочу отметить неоценимый вклад вашего Президента, который несколько лет назад дал импульс развитию двусторонних отношений, когда побывал в Грузии. Была создана межправительственная комиссия, которая работает очень эффективно. Это создает фундамент для нашего дальнейшего еще более активного взаимодействия», — заявил министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили.



Агентство распространяет и фото встречи Дмитрия Кумсишвили и Андрея Кобякова.















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