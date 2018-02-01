EBRD приял решение о финансировании «НенскраГЭС»

01.02.2018 10:55 Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) принял решение о финансировании «НенскраГЭС».



Об этом Первому каналу сообщили в финансовой организации.



Решение было принято советом детекторов EBRD.



На проект планируется выделить 230 миллионов долларов.



ГЭС является 280-мегаватной и строится в Сванети. Ее общая стоимость превышает миллиард долларов.



Инвестор корейская компания K-Water планирует привлечь средства и из других международных организаций.



Против проекта выступают местные жители и часть НПО.















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