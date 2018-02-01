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EBRD приял решение о финансировании «НенскраГЭС»
01.02.2018 10:55
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) принял решение о финансировании «НенскраГЭС».
Об этом Первому каналу сообщили в финансовой организации.
Решение было принято советом детекторов EBRD.
На проект планируется выделить 230 миллионов долларов.
ГЭС является 280-мегаватной и строится в Сванети. Ее общая стоимость превышает миллиард долларов.
Инвестор корейская компания K-Water планирует привлечь средства и из других международных организаций.
Против проекта выступают местные жители и часть НПО.
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