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EBRD приял решение о финансировании «НенскраГЭС»


01.02.2018   10:55
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) принял решение о финансировании «НенскраГЭС».

Об этом Первому каналу сообщили в финансовой организации.

Решение было принято советом детекторов EBRD.

На проект планируется выделить 230 миллионов долларов.

ГЭС является 280-мегаватной и строится в Сванети. Ее общая стоимость превышает миллиард долларов.

Инвестор корейская компания K-Water планирует привлечь средства и из других международных организаций.

Против проекта выступают местные жители и часть НПО.






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