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Кумсишвили: Мы договорились с премьером Беларуси по всем вопросам


01.02.2018   13:11
Мы договорились с премьером Беларуси по всем вопросам, — об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил после встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

«Мы провели важную встречу с премьер-министром Беларуси, в ходе которой детально обсуждались наши отношения. Мы рассмотрели все вопросы, по которым, с одной стороны, нам нужна нужна политическая поддержка, и с другой стороны, есть потенциал и в то же время, технические проблемы, которые необходимо решить. Мы подробно обсудили все вопросы и достигли соглашения практически по всем вопросом», — заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили после встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Встреча состоялась в беларусском городе Минск, где первый вице-премьер Грузии.






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