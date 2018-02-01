Кумсишвили: Мы договорились с премьером Беларуси по всем вопросам

01.02.2018 13:11 Мы договорились с премьером Беларуси по всем вопросам, — об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил после встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.



«Мы провели важную встречу с премьер-министром Беларуси, в ходе которой детально обсуждались наши отношения. Мы рассмотрели все вопросы, по которым, с одной стороны, нам нужна нужна политическая поддержка, и с другой стороны, есть потенциал и в то же время, технические проблемы, которые необходимо решить. Мы подробно обсудили все вопросы и достигли соглашения практически по всем вопросом», — заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили после встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.



Встреча состоялась в беларусском городе Минск, где первый вице-премьер Грузии.















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