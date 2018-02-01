|
Кумсишвили: Мы договорились с премьером Беларуси по всем вопросам
01.02.2018 13:11
Мы договорились с премьером Беларуси по всем вопросам, — об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил после встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.
«Мы провели важную встречу с премьер-министром Беларуси, в ходе которой детально обсуждались наши отношения. Мы рассмотрели все вопросы, по которым, с одной стороны, нам нужна нужна политическая поддержка, и с другой стороны, есть потенциал и в то же время, технические проблемы, которые необходимо решить. Мы подробно обсудили все вопросы и достигли соглашения практически по всем вопросом», — заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили после встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.
Встреча состоялась в беларусском городе Минск, где первый вице-премьер Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна