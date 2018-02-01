К 100-летнему юбилею основания ТГУ Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету

01.02.2018 13:22 К 100-летнему юбилею основания Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили Национальный банк Грузии выпустил коллекционную монету из серебра номиналом 5 лари.



На презентации монеты присутствовали президент Нацбанка Коба Гвенетадзе и ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе.



Дизайн монеты был определен по результатам конкурса эскизов, его автор – Нино Гонгадзе. Монета была отчеканена в Королевском монетном дворе Испании в количестве 1500 единиц.



Стоимость монеты – 95 лари. Приобрести ее можно в кассовом центре Нацбанка, в Кварельском музее и онлайн-магазине.















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