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К 100-летнему юбилею основания ТГУ Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету


01.02.2018   13:22
К 100-летнему юбилею основания Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили Национальный банк Грузии выпустил коллекционную монету из серебра номиналом 5 лари.

На презентации монеты присутствовали президент Нацбанка Коба Гвенетадзе и ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе.

Дизайн монеты был определен по результатам конкурса эскизов, его автор – Нино Гонгадзе. Монета была отчеканена в Королевском монетном дворе Испании в количестве 1500 единиц.

Стоимость монеты – 95 лари. Приобрести ее можно в кассовом центре Нацбанка, в Кварельском музее и онлайн-магазине.






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