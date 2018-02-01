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Минфин: Контрабанда сигарет не выросла в 20 раз


01.02.2018   13:59
Министерство финансов опровергает информацию о том, что в результате повышения акцизов на табачные изделия, контрабанда сигарет выросла в 20 раз.

«Недопущение роста контрабанды является одной из целей министерства финансов, и с этой целью была разработана программа превенции, которая предусматривает проведение оперативных мероприятий. Именно с этим связан значительный рост случаев изъятия контрабандных сигарет в 2017 году» - говорится в заявлении министерства.

При этом ведомство категорически опровергает информацию о 20-кратном росте объема контрабанды.

По данным министерства, в 3, 5 раз выросло количество выявленных случаев контрабанды, а количество изъятых сигарет выросло в сравнении с 2016 годом в 9 раз и составило 557 000 пачек.

Ведомство также подчеркивает, что рост акцизов был осуществлен в рамках обязательств, взятых на себя Грузией во время подписания соглашения об Ассоциации с ЕС.

«По линии налогообложения сигарет, в 2017 году в бюджет поступило на 23% больше чем в 2016 году, при этом потребление сигарет за год снизилось на 14%, что также можно считать очень хорошим результатом» - заявляет министерство финансов.






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