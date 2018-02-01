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Грузия намерена привлечь больше американских инвестиций с помощью OPIC
01.02.2018 18:04
Корпорация частных зарубежных инвестиций США (OPIC) намерена расширить инвестиционный портвель в Грузии, — об этом министр финансов Грузии заявил по результатам встречи с официальным представителем корпорации Чарльзом Маклафлином, которая состоялась в рамках американского визита Мамуки Бахтадзе.
По информации Минфина Грузии, в ходе переговоров стороны рассмотрели текущие и уже осуществленные OPIC проекты в Грузии и вопросы будущего сотрудничества. В ходе встречи члены грузинской делегации ознакомили партнеров с реформами в стране и перспективными новыми инфраструктурными проектами.
«Уверен, совместными усилиями мы сможем привлечь больше американских инвестиций в грузинскую экономику», — заявил Бахтадзе.
Корпорация частных зарубежных инвестиций США (OPIC) осуществляет инвестиции в Грузию с 1993 года.
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