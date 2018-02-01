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Киви из Грузии начали экспортировать в Японию


01.02.2018   21:32
Грузинский киви будут поставлять в Японию. К этому времени уже экспортировано до 60 тонн киви, выращенного в Зугдидском районе.

Это первый случай, когда грузинский киви был продан на японском рынке, — сообщил в интервью Общественному телевидению сооснователь компании «Нергета» Коте Векуа.

Японские бизнесмены заинтересовались поставками киви в 2017 году, во время посещения Грузии.

Компания отправила первую пробную партию киви в Японию в прошлом году, после этого спрос вырос и теперь экспорт примет регулярный характер.

«Мы отправили продукцию в ноябре, на место назначения она прибыла только сейчас. Все надлежащие проверки уже пройдены и киви появится на прилавках через несколько дней. Наш киви будет продаваться в Токио и в других городах Японии. Раньше мы осуществляли экспорт в Европу, в частности в Германию, однако на японском рынке более высокая цена и, соответственно, это выгодней для нас», — сообщил Векуа.

«Нергета» выращивает киви на плантациях площадью в 24 гектара в селе Ингири Зугдидского района.
Компания построила плантации на свои собственные средства. В рамках государственной программы по содействию развития сельского хозяйства компания получила и софинансирование, которое было использовано для строительства склада.








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